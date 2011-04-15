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15/11/2019
18:48

В Госдуму внесён законопроект, вводящий режим самозанятых в большем количестве регионов

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым внесла в ГД пакет из двух законопроектов, направленных на расширение специального налогового режима в отношении самозанятых.

Законопроекты предполагают изменения как в закон об этом специальном налоговом режиме, так и в Налоговый кодекс РФ.

Предлагается ввести такой режим в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан.

Сейчас режим самозанятых в экспериментальном порядке действует для Москвы и Московской области, в Калужской области, а также в Татарстане. Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%.

"AK&M" от 15.11.2019
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