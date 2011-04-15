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15/11/2019
17:34

Количество счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве удвоилось за два месяца

Количество счетов эскроу, открытых для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, и сумма средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за два месяца возросли более чем в 2 раза до 23.2 тыс. счетов и 73.8 млрд руб. по состоянию на 28 октября 2019 года. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.

Если в январе–мае 2019 года ежемесячный прирост составлял 200–800 счетов эскроу, то с августа их количество ежемесячно увеличивается более чем на 5 тыс., подчёркивает ЦБ.

За два месяца возросло количество кредитных договоров, заключенных с застройщиками на финансирование проектов долевого строительства, – с 315 до 519, суммы договоров – с 306.3 млрд руб. до 640.9 млрд руб.



"AK&M" от 15.11.2019
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