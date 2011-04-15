На расчёты с кредиторами "Тройка-Д Банка" будет направлено более 0.5 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов 22 ноября 2019 года начинает расчёты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов АО "Тройка-Д Банк", за счёт сформированной конкурсной массы. Об этом говорится в сообщении АСВ.



На расчёты с кредиторами первой очереди будет направлено 544.51 млн руб., что позволит удовлетворить требования указанных кредиторов в размере 7.17% суммы установленных требований, подчёркивает агентство.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Тройка-Д Банк" 17 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 15.11.2019