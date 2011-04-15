ФАС одобрила инициативу УК "Пулково" по дерегулированию тарифов

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила инициативу управляющей компании аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) по дерегулированию тарифов на обслуживание в Санкт-Петербурге международных и московских рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



"Благодаря поддержке ФАС РФ, мы имеем возможность гибкого и оперативного управления тарифами на обслуживание в Пулково рейсов за рубеж и в Москву. Это позволит реализовать стратегию развития аэропорта как международного хаба и будет способствовать росту количества прямых маршрутов, в том числе в сегменте низкобюджетных перевозок, и увеличению доли трансферного пассажиропотока. Уверен, что эта мера в комплексе с действующими электронными визами и предстоящим введением седьмой свободой воздуха для иностранных авиакомпаний даст мощный толчок для притока регионального трафика и иностранных туристов в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам Пулково широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и иностранных государств", - отметил генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев, цитируемый в сообщении.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".







"AK&M" от 15.11.2019