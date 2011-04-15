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15/11/2019
18:01

ЭР-Телеком приобретает iHome

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") приобретает 100%-ную долю телекоммуникационного оператора "Айхоум" (iHome). Об этом говорится в сообщении ЭР-Телеком.

После приобретения ЭР-Телекомом iHome сохранит операционную независимость. Руководить проектом будет - Андрей Горбунов, ранее занимавший должность вице-президента по коммерции и развитию iHome.

Телекоммуникационный оператор "Айхоум" (iHome) работает на российском рынке с 2000 года. К настоящему времени компания имеет собственную сеть более чем в 30 городах РФ и точки присоединения трафика в 8 странах мира. Оператор оказывает инновационные услуги для операторов связи и корпоративных клиентов.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками - "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес"". Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг "Дом.ru".

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