Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 ноября 2019 года.



РУНЕТ ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК

MEDIASCOPE МОЖЕТ СТАТЬ ЕДИНЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ ОНЛАЙН-АУДИТОРИИ



В России может появиться единый измеритель аудитории интернет-ресурсов, законопроект о котором разрабатывается на базе Медиакоммуникационного союза при участии Роскомнадзора. Предполагается, что это же ведомство проведет тендер по выбору такой компании, участвовать в котором готов измеритель телеаудитории Mediascope. За отказ онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на размещение рекламы.





НАЕМНИКА ОФОРМИЛИ ПОГИБШИМ

СУД ПРИЗНАЛ ГИБЕЛЬ БОЙЦА ГРУППЫ ВАГНЕРА



Как стало известно "Ъ", суд признал погибшим одного из первых российских наемников, бойца так называемой группы Вагнера Григория Цуркану, пропавшего в Сирии два года назад. "Солдат удачи" выезжал в сирийские командировки дважды - и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам. Спасти его не удалось, и тем не менее родственники, боевые товарищи солдата и даже экстрасенсы считают пропавшего живым. Свидетельство о смерти, по данным "Ъ", понадобилось его близким только для решения бытовых проблем.





К ВЗЯТКАМ ПРИПЛЮСОВАЛИ НАЛОГИ

В ОТНОШЕНИИ ИЗВЕСТНОГО БИЗНЕСМЕНА ВОЗБУДИЛИ НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельца ряда крупных московских торговых центров Геннадия Манаширова. Бизнесмен уже отбывает 12-летний срок по делу о взяточничестве, а на этот раз его обвиняют в вымогательстве у своих давних знакомых трех нефтегазовых компаний стоимостью 9,2 млрд руб. и неуплате налогов на сумму 537,1 млн руб. Причем, по материалам дела, бизнесмен, угрожая уголовным преследованием, вынудил владельца - Жануко Рафаилова отдать принадлежащие ему компании за бесценок: две из них достались господину Манаширову за 30 тыс. руб.





СУДОВОЕ ТОПЛИВО ПОШЛО СЕРНИСТЫМ ПУТЕМ

РОССИЯ ВЫНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХРЕГЛАМЕНТА НА УРОВЕНЬ ЕЭК



Как стало известно "Ъ", совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 ноября на уровне вице-премьеров должен рассмотреть вопрос о продлении до 2024 года возможности продажи топлива с содержанием серы более 0,5% на территории ЕАЭС. Согласно нынешним правилам, с 2020 года продавать такое топливо, которое используется прежде всего на судах, будет нельзя, что соответствует и новым международным требованиям IMO. Введение отсрочки поможет судоходным компаниям на внутренних водных путях в РФ, которые в противном случае вынуждены были бы увеличить затраты на топливо на 20-30%.





ИЗ ЦИФРОВЫХ ЗАКУПОК ВЫЧИТАЮТ НДС

РОССИЙСКИЕ IT-КОМПАНИИ СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ НА СДЕЛКАХ С ИНОСТРАННЫМИ



Российским компаниям могут облегчить получение вычета НДС с цифровых услуг, которые они закупают за рубежом. Сейчас эта процедура затруднена тем, что иностранные IT-компании должны сами вставать на налоговый учет в России и уплачивать НДС, но часто не делают этого. В случае принятия поправок налоговыми агентами смогут стать их российские партнеры, что позволит существенно сэкономить, в том числе крупным отечественным IT-компаниям, включая "Яндекс".





КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ ОТ ДОЛЖНИКОВ

УЧАСТНИКИ РЫНКА РАЗРАБОТАЛИ ПОПРАВКИ В ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ



Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию профильного для них закона. Они считают, что предложенный Минюстом вариант явно предоставляет преференции должникам и необходимо внести изменения, защищающие также интересы участников рынка. Правозащитники указывают, что граждане как заведомо более слабая сторона нуждаются в большей защите.





У НПФ РАЗМЫЛОСЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ

В ЛИДЕРЫ КАМПАНИИ МОЖЕТ ВЫЙТИ ПФР



В этом году почти 15% граждан при переводе пенсионных накоплений сделали выбор в пользу Пенсионного фонда России, это максимальная доля за несколько лет. Впрочем, всему причиной общие слабые результаты переходной кампании: при снижении активности граждан и падении абсолютного числа поданных заявлений доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) просто размывается.





ЦБ ПОДЕЛИЛСЯ СООБЩЕНИЯМИ С НРД

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT ПОДЕШЕВЕЕТ



Банк России намерен развивать свою систему передачи финансовых сообщений совместно с партнером. В качестве сервис-бюро системы сейчас тестируется Национальный расчетный депозитарий (НРД). Подключиться к российскому аналогу SWIFT через НРД окажется дешевле, что будет интересно небольшим банкам и компаниям. Вместе с тем такой подход снизит издержки ЦБ, но позволит НРД заработать на дополнительных сервисах.





АВТОЛИЗИНГ ПОШЕЛ ПРОТИВ РЫНКА

СЕГМЕНТ РАСТЕТ НА ФОНЕ СПАДА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ



Объем лизинга автомобилей продолжает расти, несмотря на общее падение спроса на машины в РФ. Кроме того, увеличивается и доля лизинга в автопродажах. Этому может способствовать повышение доступности заемных средств на фоне стагнации реальных доходов, полагают на рынке. При этом в сентябре более половины лизинговых сделок приходилось на легковой сегмент, приток спроса в который могут давать закупки автомобилей для каршеринга, а также рост интереса к механизму при обновлении корпоративных парков. Но физлица все еще неохотно берут машины в лизинг и предпочитают кредиты.





ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ ПОВЫШАЮТ СТАВКИ

МИНПРИРОДЫ ОЦЕНИТ ИДЕИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПО ИХ ИНДЕКСАЦИИ



Государство может существенно повысить регулярные платежи для добывающих компаний при геологоразведке, а также проиндексировать стоимость госэкспертизы в отрасли. Подобные предложения Счетной палаты поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев. В масштабах отрасли речь идет о сравнительно небольших суммах - несколько миллиардов рублей в год. Тем не менее рост платежей может оказаться существенным для небольших компаний, занимающихся геологоразведкой, подчеркивают эксперты, призывая просчитать последствия увеличения





ГЕЙМЕРЫ ИГРАЮТ В МОЛОДОСТЬ

РЕТРОКОНСОЛИ ЗАНЯЛИ ЧЕТВЕРТЬ РЫНКА ПРИСТАВОК



Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок. Рекордный спрос на устройства первых поколений наблюдается и на вторичном рынке, заметили эксперты. Но, предупреждают они, такой бум на ретроэлектронику быстро иссякнет без долгосрочных программ по ее продвижению.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 18.11.2019