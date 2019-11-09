ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 16 ноября, в размере 70.4111 руб. против 70.6761 руб. на 15 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



15.11.19 - 70.6761 руб.

14.11.19 - 70.6724 руб.

13.11.19 - 70.4235 руб.

12.11.19 - 70.4759 руб.

09.11.19 - 70.4211 руб.











































































































































































































































"AK&M" от 18.11.2019