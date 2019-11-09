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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 16 ноября, в размере 70.4111 руб. против 70.6761 руб. на 15 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
15.11.19 - 70.6761 руб.
14.11.19 - 70.6724 руб.
13.11.19 - 70.4235 руб.
12.11.19 - 70.4759 руб.
09.11.19 - 70.4211 руб.
"AK&M" от 18.11.2019