Повтор! Банк России уточнил требования к порядку расчета собственных средств НПФ

Банк России уточнил требования к порядку расчета собственных средств НПФ. Принятые изменения направлены на повышение финансовой устойчивости НПФ и формирование собственных средств за счет наиболее качественных и ликвидных активов, говорится в сообщении ЦБ.



Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом.



Документ предусматривает повышение требований к принимаемым к расчету активам – в частности, устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций. Дополнительно ограничивается доля принимаемого к расчету недвижимого имущества, а также регламентируется порядок принятия к расчету обязательств по долгосрочным договорам аренды НПФ.



Кроме того, устанавливается срок в 10 рабочих дней для устранения НПФ нарушений требований к минимальному размеру собственных средств, в случае если такие нарушения возникли по причинам, не зависящим от действий фондов.



Указание Банка России вступает в силу с 26 ноября 2019 года, за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества (вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования указания).



"AK&M" от 18.11.2019