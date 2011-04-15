Рубль останется в узких торговых диапазонах в отсутствие явных драйверов

Российская валюта начинает неделю вблизи 64 в паре с долларом и в середине диапазона 70-71 в паре с евро. Данные уровни по российской валюте выглядят весьма сбалансированными при текущей относительно спокойной конъюнктуре на внешних площадках. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику (важные данные – PMI в Европе, протоколы предыдущих заседаний ЕЦБ и ФРС – начнут поступать только во второй половине недели) , поэтому геополитика продолжит определять настроения на финансовых рынках. Риторика по торговым переговорам остаётся в центре внимания участников рынка. Она и определит динамику рубля.



Сообщения, поступившие по торговым переговорам в последние дни, вновь не добавили конкретики, как следствие, рынок преимущественно остается в боковом тренде. В паре с евро ключевой станет статистика по европейским индексам PMI, публикуемая в пятницу. Дальнейшие признаки стабилизации ситуации в Европе могут умеренно поддержать европейскую валюту.



"AK&M" от 18.11.2019