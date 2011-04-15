Рынку удалось удержать краткосрочный тренд

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, сигналы с мировых фондовых площадок улучшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов, которые прибавили порядка 0.8%, в очередной раз достигнув рекордов. Основной причиной покупок стали надежды на заключение торгового соглашения с Китаем после оптимистичных комментариев экономического советника Белого дома. На выходных стороны провели очередной раунд телефонных переговоров, который также был назван конструктивным. Пятничная статистика по промышленному производству и розничным продажам США при этом носила разнонаправленный характер.



Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет чуть менее 0.1% в ожидании торговых новостей. Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0.6%.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0.4%. Фондовые индексы Китая прибавляют порядка 0.5% после того как Народный банк страны снизил ставку по 7-дневным РЕПО с 2.55% до 2.5%.



Нефтяные фьючерсы утром стабильны после повышения в пятницу. В понедельник утром котировки Brent и WTI обновили максимумы с конца сентября, поднявшись до $63.66 и $58 соответственно, после чего отступили вниз. Отчет Baker Hughes в пятницу показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 10 единиц, до 674 единиц – позитивный для котировок сигнал. В целом на рынке сохраняются оптимистичные настроения с перспективой развития восходящего движения.



Основные события недели: количество разрешений на строительство, число начатых строительств домов в США, индекс цен производителей Германии, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, продажи домов на вторичном рынке США, окончательный ВВП Германии в 3-м кв, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Квартальные отчетности Home Depot, Lowe's Companies, Target, ThyssenKrupp, МТС, Мечела, ТМК, Qiwi, Черкизово, TCS Group.



Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы повышением, удержавшись выше ключевых поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2900 и 1430 пунктов) и таким образом сохраняя восходящий тренд после снятия перекупленности. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на уровнях 2950 и 1455 пунктов.



Рубль при этом немного укрепился против доллара и был стабилен к евро. Пара доллар/рубль оставалась ниже 64 руб. и теперь вновь может взять курс на поддержку 63.50 руб. Пара евро/рубль расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (70.90 руб), сохраняя склонность к снижению в район 70 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения настроений как на мировых фондовых, так и на нефтяных площадках, в связи с чем наверняка начнут торги в плюсе. В дальнейшем индикаторы, однако, могут залечь в “боковик” в ожидании новых торговых и макроэкономических сигналов. День в целом обещает быть спокойным на события, поэтому инвесторы в США могут зафиксировать часть полученной в пятницу прибыли.



"AK&M" от 18.11.2019