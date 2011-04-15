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18/11/2019
12:37

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 ноября

Банк России установил на 19 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.4485
1 Азербайджанский манат 37.5798
100 Армянских драмов 13.3447
1 Белорусский рубль 31.1726
1 Болгарский лев 36.0662
1 Бразильский реал 15.1933
100 Венгерских форинтов 21.0667
1000 Вон Республики Корея 54.7604
10 Гонконгских долларов 81.4438
10 Датских крон 94.4017
1 Доллар США 63.7542
1 Евро 70.5313
100 Индийских рупий 88.8257
100 Казахстанских тенге 16.4516
1 Канадский доллар 48.2365
100 Киргизских сомов 91.0774
10 Китайских юаней 90.9164
10 Молдавских леев 36.4310
1 Новый туркменский манат 18.2415
10 Норвежских крон 70.1721
1 Польский злотый 16.4799
1 Румынский лей 14.7856
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6308
1 Сингапурский доллар 46.8677
10 Таджикских сомони 65.7626
1 Турецкая лира 11.1111
10000 Узбекских сумов 67.1097
10 Украинских гривен 26.3951
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5681
10 Чешских крон 27.5551
10 Шведских крон 66.2340
1 Швейцарский франк 64.3852
10 Южноафриканских рэндов 43.2378
100 Японских иен 58.5089

"AK&M" от 18.11.2019
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