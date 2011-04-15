Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 ноября

Банк России установил на 19 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.4485

1 Азербайджанский манат 37.5798

100 Армянских драмов 13.3447

1 Белорусский рубль 31.1726

1 Болгарский лев 36.0662

1 Бразильский реал 15.1933

100 Венгерских форинтов 21.0667

1000 Вон Республики Корея 54.7604

10 Гонконгских долларов 81.4438

10 Датских крон 94.4017

1 Доллар США 63.7542

1 Евро 70.5313

100 Индийских рупий 88.8257

100 Казахстанских тенге 16.4516

1 Канадский доллар 48.2365

100 Киргизских сомов 91.0774

10 Китайских юаней 90.9164

10 Молдавских леев 36.4310

1 Новый туркменский манат 18.2415

10 Норвежских крон 70.1721

1 Польский злотый 16.4799

1 Румынский лей 14.7856

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6308

1 Сингапурский доллар 46.8677

10 Таджикских сомони 65.7626

1 Турецкая лира 11.1111

10000 Узбекских сумов 67.1097

10 Украинских гривен 26.3951

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5681

10 Чешских крон 27.5551

10 Шведских крон 66.2340

1 Швейцарский франк 64.3852

10 Южноафриканских рэндов 43.2378

100 Японских иен 58.5089

"AK&M" от 18.11.2019