Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, 6 по 12 ноября, снизилось на 0.7%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 6 по 12 ноября 2019 года, снизилось на 0.7% до 643.45 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение численности безработных произошло в 53 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в республиках Северная Осетия-Алания, Бурятия, Адыгея, Хакасия, Кемеровской, Челябинской, Орловской, Курской, Липецкой, Смоленской областях.



В 24 регионах отмечено увеличение количества безработных. Наибольший рост наблюдался в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Крым, Астраханской, Омской, Магаданской и Курганской областях, Алтайском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области.





"AK&M" от 18.11.2019