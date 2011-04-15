Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/11/2019
13:28

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, 6 по 12 ноября, снизилось на 0.7%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 6 по 12 ноября 2019 года, снизилось на 0.7% до 643.45 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю уменьшение численности безработных произошло в 53 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в республиках Северная Осетия-Алания, Бурятия, Адыгея, Хакасия, Кемеровской, Челябинской, Орловской, Курской, Липецкой, Смоленской областях.

В 24 регионах отмечено увеличение количества безработных. Наибольший рост наблюдался в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Крым, Астраханской, Омской, Магаданской и Курганской областях, Алтайском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области.


"AK&M" от 18.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100