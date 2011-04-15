ФАС признала рекламу безлимитного интернета ВымпелКома ненадлежащей

Комиссия ФАС России признала рекламу ПАО "ВымпелКом", распространявшуюся в эфире телеканала "ТНТ" в июле-августе 2019 года, нарушающей закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении ФАС.



В рекламе сообщалось: "…Звезды сошлись для всех. Безлимитный интернет 3 месяца бесплатно во всех тарифах. Билайн…".



Однако, как установило ведомство, существует ряд тарифов, на которые не распространяется акция "Бесплатный безлимит". То есть в рекламе сообщаются недостоверные сведения об услуге.



На протяжении ролика в нижней части кадра сменяются уведомления с текстом о подробностях и условиях акции. При этом текст, выполненный мелким шрифтом и размещённый на 5% площади кадра, меняется каждые 2 секунды.



По мнению комиссии ФАС, такие форма и условия распространения уведомлений не позволяют потребителям прочитать их. Таким образом информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе фактически отсутствует.



На основании установленных фактов ФАС признала ролик нарушающим закон "О рекламе" и выдала ВымпелКому как рекламодателю предписание об устранении нарушения.



Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Обществу грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.



"AK&M" от 18.11.2019