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18/11/2019
13:52

ФАС признала рекламу безлимитного интернета ВымпелКома ненадлежащей

Комиссия ФАС России признала рекламу ПАО "ВымпелКом", распространявшуюся в эфире телеканала "ТНТ" в июле-августе 2019 года, нарушающей закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении ФАС.

В рекламе сообщалось: "…Звезды сошлись для всех. Безлимитный интернет 3 месяца бесплатно во всех тарифах. Билайн…".

Однако, как установило ведомство, существует ряд тарифов, на которые не распространяется акция "Бесплатный безлимит". То есть в рекламе сообщаются недостоверные сведения об услуге.

На протяжении ролика в нижней части кадра сменяются уведомления с текстом о подробностях и условиях акции. При этом текст, выполненный мелким шрифтом и размещённый на 5% площади кадра, меняется каждые 2 секунды.

По мнению комиссии ФАС, такие форма и условия распространения уведомлений не позволяют потребителям прочитать их. Таким образом информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе фактически отсутствует.

На основании установленных фактов ФАС признала ролик нарушающим закон "О рекламе" и выдала ВымпелКому как рекламодателю предписание об устранении нарушения.

Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Обществу грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

"AK&M" от 18.11.2019
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