Начальником Департамента квантовых коммуникаций РЖД назначен А.Глейм

Начальником Департамента квантовых коммуникаций ОАО "РЖД" назначен Артур Глейм. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, что с целью реализации соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и РЖД для развития высокотехнологичной области квантовых коммуникаций в компании создан Департамент квантовых коммуникаций. Департамент обеспечивает взаимодействие с научным сообществом и технологическими компаниями в части внедрения квантовых технологий передачи и защиты данных, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов РЖД, повышению эффективности использования инфраструктуры и безопасности функционирования железнодорожного транспорта.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 18.11.2019