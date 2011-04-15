Рублю напомнят о санкционных рисках

Российская валюта укрепилась на прошлой неделе, вернув доллар под отметку 64 руб. В понедельник рубль не показывает четкой динамики, хотя после нейтрального старта сессии начинает проявлять небольшой медвежий уклон. Сейчас наша валюта находится под воздействием ряда факторов, начиная с общего отношения к риску и заканчивая сигналами с рынка нефти. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



На данном этапе покупки рисковых активов преобладают на сообщениях о телефонных переговорах, которые провели чиновники США и Китая на минувших выходных. Стороны договорились о продолжении диалога с целью заключения первого этапа торговой сделки. Этот фактор наряду с начавшимся в стране налоговым периодом говорит в пользу укрепления рубля. Но на предстоящей неделе для отечественной валюты могут реализоваться понижательные риски. В частности, в среду в международном комитете Сената США стартуют обсуждения законопроектов о введении антироссийских санкций. Сам факт возобновления дискуссий на тему политики в отношении России несет негатив для наших активов в целом.



На этом фоне в ближайшие дни пара доллар/рубль может снова устремиться к отметке 64 руб. и снова превратить ее в поддержку, тогда как в роли ключевого локального сопротивления выступит область 64.40 руб., преграждающая путь к 200-дневной скользящей средней в районе 64,60 руб. Дополнительное давление на "россиянина" способно снижение цен на нефть, которые в понедельник пытаются удержаться над уровнем $63 за баррель.











"AK&M" от 18.11.2019