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18/11/2019
14:40

Ростех привлёк в "ВР-Технологии" инвестора из ОАЭ

Холдинг "Вертолёты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2019 подписал с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке доли акций компании "ВР-Технологии". Об этом говорится в сообщении сторон.

В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ, - Tawazun станет владельцем половины акций компании "ВР-Технологии", занимающейся разработкой перспективной вертолётной и беспилотной техники. Сделку планируется завершить в I квартале 2020 года.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договорённости предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности - Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", - отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, цитируемый в сообщении.

После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолётов России".

АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".


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