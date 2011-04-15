Международный аэропорт "Внуково" провёл ребрендинг. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Одним из пунктов ребрендинга стал "Пегас" - логотип предприятия. Его разрешено поворачивать вправо. Когда знак размещён на транспорте, направление Пегаса совпадает с направлением движения.



Новый дизайн разработан студией Артемия Лебедева.

АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.







"AK&M" от 18.11.2019