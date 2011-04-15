В "Пулково" закрыт въезд на вторую линию

В аэропорту "Пулково" в период с 18 по 20 ноября 2019 года будут проводиться работы по замене асфальтового покрытия на второй линии зоны "Отправление" у пассажирского терминала. Въезд на вторую линию будет закрыт, сообщила пресс-служба аэропрта.



Подъезд к терминалу в указанный период будет возможен только через зону "Прибытие".



Вход в пассажирский терминал будет осуществляться через первый и третий этаж. Подняться в зал регистрации аэропорта можно на лифте или эскалаторе.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".







"AK&M" от 18.11.2019