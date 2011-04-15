Кабмин расширил перечень субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока

Правительство РФ расширило перечень субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и в обратном направлении дополнен 25 маршрутами.



Расчёт размера субсидии и предельного размера тарифа для новых маршрутов произведён на основании средних зарегистрированных тарифов экономического класса на перевозку по этим маршрутам.



"AK&M" от 18.11.2019