Росавиация разрешила ввод в эксплуатацию Терминала С в SVO

Международный аэропорт "Шереметьево" получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на ввод в эксплуатацию реконструированного Терминала С (этап 1). Об этом говорится в сообщении аэропорта.



Открытие терминала запланировано в январе 2020 года.

Новейший Терминал С (этап 1), входящий в Северный терминальный комплекс, предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Расчётная пропускная способность терминала общей площадью 127.375 тыс. кв. м составляет 20 млн пассажиров в год. Терминал С (1 этап) соединён двумя крытыми пешеходными галереями с 5-уровневым паркингом на 2.5 тыс. машиномест.



Для оперативного и качественного обслуживания пассажиров, включая трансферных, и экипажей воздушных судов в терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.



В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала. В работе задействованы основные подразделения МАШ, дочерние компании, взаимодействующие организации и авиакомпания "Аэрофлот".



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за 10 месяцев 2019 года вырос на 9.2% до 42.828 млн по сравнению с годом ранее. За этот период было обеспечено выполнение 325.89 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 10.8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 9.2% и составил 22.925 млн, на внутренних воздушных линиях - на 14.2% до 19.904 млн.



Количество обслуженных пассажиров в октябре 2019 года выросло на 5.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4.292 млн. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7% и составил 2.355 млн, на внутренних - на 3.8% до 1.938 млн.







"AK&M" от 18.11.2019