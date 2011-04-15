РФ и КНР подписали соглашение в сфере туризма

Министерств культуры и туризма Китайской Народной Республики и Федеральное агентство по туризму Российской Федерации подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере координации деятельности в туризме. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



Сторонами подписания выступили глава Ростуризма Зарина Догузова и заместитель Министра культуры и туризма КНР г-н Чжан Сюй.



Вектор на повышение качества и безопасности туристических услуг в двух странах был усилен после переговоров руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и Министра культуры и туризма КНР Ло Шугана, которые прошли в Москве весной этого года. Поэтому, основной целью Меморандума стала защита законных прав и интересов туристов и туристских организаций двух стран. Для её достижения Ростуризм и Министерство культуры и туризма КНР договорились о создании совместной рабочей группы.



В состав рабочей группы войдут представители уполномоченных государственных органов и туристских ассоциаций двух стран, которые будут решать вопросы, касающиеся координации действий в туризме и регулирования туристского рынка.



Основными направлениями деятельности рабочей группы станут: осуществление сбора и обмена информацией о текущем состоянии национального рынка туристских услуг, существующих проблемах и способах их решения; укрепление сотрудничества в сфере регулирования туристского рынка и реализация совместных действий в случае нарушения законных прав и интересов туристов двух стран; сближение требований к стандартам качества предоставляемых туристских услуг и базовой стоимости типовых туристских продуктов; осуществление контроля самостоятельно и совместно с государственными уполномоченными органами над соблюдением туристскими организациями национального законодательства в области туризма, предоставлением туристских услуг и их соответствие стандартам качества; обмен материалами по делам, которые касаются нарушений законодательства туристскими организациями и физическими лицами; проведение скоординированных действий по предотвращению предоставления туристских услуг потребителям по заниженным, демпинговым ценам, реальная стоимость которых компенсируется за счёт навязывания туристам покупок, не предусмотренных программой поездки, реализации товаров и сувенирной продукции, билетов в театры, музеи по завышенным ценам, взимания платы за посещение открытых для туристов объектов показа и достопримечательностей; сотрудничество в сфере подготовки гидов и руководителей туристских групп.



"AK&M" от 18.11.2019