ANEX покупает Оger Tours, Bucher Reisen и Neckermann

После приобретения российского "Интуриста" компания ANEX Tour подписала предварительное соглашение о покупке брендов Оger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, которые входили в немецкую структуру Thomas Cook Touristik GmbH. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



"Оger Tours - очень старый турецкий бренд, и мы с гордостью вернули его. Neckhermann и Bucher входят в число крупнейших туристических брендов Германии. Сегодня мы принимаем на себя все внутренние и международные операции этих брендов", - заявил глава ANEX Turizm Group Нешет Кочкар, слова которого приводятся в сообщении.



ANEX Tour появился в 1996 году. На международном рынке бренд представлен в России, Республике Беларусь, Украине, Казахстане и Германии, а также на курортах 12 стран работают принимающие офисы ANEX Tour.



Стратегический партнёр туроператора - авиакомпания AZUR air, входит в десятку ведущих авиаперевозчиков России и является крупнейшей чартерной авиакомпанией.







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