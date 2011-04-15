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18/11/2019
16:06

ANEX покупает Оger Tours, Bucher Reisen и Neckermann

После приобретения российского "Интуриста" компания ANEX Tour подписала предварительное соглашение о покупке брендов Оger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, которые входили в немецкую структуру Thomas Cook Touristik GmbH. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Оger Tours - очень старый турецкий бренд, и мы с гордостью вернули его. Neckhermann и Bucher входят в число крупнейших туристических брендов Германии. Сегодня мы принимаем на себя все внутренние и международные операции этих брендов", - заявил глава ANEX Turizm Group Нешет Кочкар, слова которого приводятся в сообщении.

ANEX Tour появился в 1996 году. На международном рынке бренд представлен в России, Республике Беларусь, Украине, Казахстане и Германии, а также на курортах 12 стран работают принимающие офисы ANEX Tour.

Стратегический партнёр туроператора - авиакомпания AZUR air, входит в десятку ведущих авиаперевозчиков России и является крупнейшей чартерной авиакомпанией.



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