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18/11/2019
17:41

ФАС возбудила дело о картеле с целью поддержания цен на ортопедические изделия

ФАС России возбудила дело о картеле с целью поддержания цен на ортопедические изделия. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В 2019 году ведомство провело внеплановые выездные проверки в отношении ООО "Тривес Трейд", ООО "Медэксперт", ООО "Малтри".

По их результатам в поле зрения ФАС попал ещё ряд компаний и возбуждено дело по признакам нарушения ООО "Тривес Трейд", ООО "Оптомед", ООО "Медэксперт", ООО "Малтри", ООО "ОРТО", ООО "ОТТО БОКК Сервис", ООО "Экотен" пункта 1 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции".

"Картели на социально значимых рынках - в сфере нашего особого внимания, они действуют с особым цинизмом, поскольку они причиняют вред не только конкуренции, но и социально незащищённым слоям населения. Кроме того, по нашим данным, картель использовал ценовые алгоритмы для поддержания цен на рынке", - заявил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.


"AK&M" от 18.11.2019
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