ЦБ объявил учётную цену золота на 19 ноября - 2989.35 руб./г против 3010.41 руб./г на 16 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 19 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2989.35 руб./грамм
Серебро: - 34.58 руб./грамм
Платина: - 1807.87 руб./грамм
Палладий: - 3509.16 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
12.11 13.11 14.11 15.11 16.11
Золото 3011.34 2987.00 3020.71 3029.82 3010.41
Серебро 34.54 34.65 34.54 34.99 34.99
Платина 1816.46 1802.46 1804.03 1806.35 1799.35
Палладий 3534.29 3492.02 3539.94 3573.48 3557.61