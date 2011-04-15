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18/11/2019
18:11

Мосэнергосбыт исполнил предупреждение Московского УФАС

Мосэнергосбыт исполнил предупреждение Московского УФАС, говорится в сообщении службы.

Ранее Московское УФАС России выявило необоснованные действия Мосэнергосбыта при использовании в расчётах с управляющей компанией показаний приборов учёта, которые были введены в эксплуатацию ненадлежащим образом.

Сетевая организация (МОЭСК) установила в многоквартирном доме новые общедомовые приборы учета и нарушила процедуры ввода их в эксплуатацию. При этом сетевая организация не уведомила об этом управляющую компанию.

В свою очередь, Мосэнергосбыт как гарантирующий поставщик обязан соблюдать права и интересы своего потребителя. Для того чтобы включить в договор энергоснабжения новые счетчики и проводить по ним расчёты, Мосэнергосбыт был обязан удостовериться в соблюдении сетевой организацией процедуры ввода их в эксплуатацию. Однако монополист направил в адрес управляющей компании дополнительное соглашение к договору о принятии новых приборов учёта к расчётам и начал выставлять по ним счета, несмотря на несогласие своего абонента.

"За последнее время нами выявлено несколько подобных случаев злоупотребления со стороны Мосэнергосбыта в отношении управляющих компаний многоквартирных домов. В целях исключения системности ущемления интересов потребителей управлением проводятся дополнительные проверочные мероприятия", - уточнил заместитель руководителя Московского УФАС России Никита Полещук, цитируемый в сообщении.

Московское УФАС России выдало Мосэнергосбыту предупреждение. В целях его исполнения гарантирующий поставщик отозвал дополнительное соглашение к договору энергоснабжения и сделал перерасчёт стоимости электроэнергии. Ввиду исполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет и лицо, выполнившее предупреждение, не будет привлечено к административной ответственности.

ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания поставляет электрическую энергию более 265 тыс. предприятий и организаций и 6.6 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.

Уставный капитал Мосэнергосбыта составляет 383.005 млн руб. и разделён на 38300481881 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. каждая. ПАО "Интер РАО" владеет 95.1736% уставного капитала компании.

"AK&M" от 18.11.2019
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