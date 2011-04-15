Кабмин одобрил создание новых сервисов на Едином портале госуслуг

Правительство РФ одобрило создание новых сервисов на Едином портале госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Принято решение о создании на Едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить: "единое цифровое окно" подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации; предоставление государственных и муниципальных услуг проактивно - посредством оповещения лиц, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, о возможности подачи заявления на получение государственных и муниципальных услуг; осуществление юридически значимых действий, в том числе совершение сделок в электронной форме.





"AK&M" от 18.11.2019