В Москве утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на МЦД

В Москве утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщила столичная мэрия.



Абонементы можно будет записать на карты "Тройка" и "Тройка-Стрелка". Благодаря им между станциями Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а также передвигаться на наземном транспорте в столице.



Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на одни сутки (285 руб.), трое суток (545 руб.), 30 дней (2.57 тыс. руб.), 90 дней (6.94 тыс. руб.) и 365 дней (24.45 тыс. руб.). Эти абонементы необходимо будет записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка". При этом для выезда в зону "Дальняя", которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка".



Абонементы МЦД будут значительно выгоднее железнодорожных. Например, месяц проезда от станции Долгопрудная с учётом абонемента на метро на 30 суток сейчас стоит 3.72 тыс. руб., а на МЦД будет стоить 2.57 тыс. руб. Экономия составит более 30%.



Разовая поездка по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в 2019 году будет стоить 45 руб. При этом пассажиры смогут бесплатно пересесть на метро и МЦК.



Оплатить проезд на МЦД также можно будет банковскими картами платёжных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Одна поездка в зоне "Центральная" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК будет стоить 42 руб., а в зону "Пригород" или из неё в центр - 49 руб.



Чтобы записать проездной билет на "Тройку", пассажиры смогут пользоваться автоматами по продаже билетов в метро и на МЦК. Также пополнить "Кошелек" карты "Тройка" или записать билеты для поездки на МЦД можно будет в автоматах на станциях Московских центральных диаметров.





"AK&M" от 18.11.2019