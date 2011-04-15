В столице появятся новые выделенки для общественного транспорта

В столице появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.



Они организованы на четырёх участках.

На площади Савёловского вокзала выделенка заработала 18 ноября. При благоустройстве там также создали и специальную зону для автобусов. Благодаря этому наземный пассажирский транспорт больше не будет использовать полосу на Малом Савёловском путепроводе. Он сможет заезжать на площадь - ближе к вокзалу и станции метро.



Через площадь Савёловского вокзала курсируют автобусы 15 маршрутов. Частота движения транспорта в пиковое время - 85 единиц в час. Общий пассажиропоток - более 119 тыс. человек в сутки.



Кроме того, с 25 ноября начнут действовать выделенные полосы на улице Красного Маяка, в Проектируемом проезде N 5108 и в Орликовом переулке.



Выделенка на улице Красного Маяка от Кировоградской улицы до дублёра Варшавского шоссе в обоих направлениях. Частота движения транспорта там составит более 40 единиц в час, а пассажиропоток - около 63 тыс. человек в сутки.



Частота движения транспорта по новой полосе в Проектируемом проезде N 5108 составит 52 единицы в час, а пассажиропоток - порядка 69 тыс. человек в сутки.



По выделенной полосе в Орликовом переулке будут следовать автобусы двух дневных маршрутов, пассажиропоток которых составляет 15 тыс. человек в сутки, а также автобусы ночного маршрута Н3.



В городе действует 61 выделенная полоса общей протяжённостью 346.37 км. Ежедневно ими пользуются более 3.3 млн человек.





"AK&M" от 18.11.2019