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19/11/2019
10:45

Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 ноября 2019 года.

EASTLINE ПРОВОЖАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
ШВЕДСКИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ВЫСТАВИЛ MFG НА ПРОДАЖУ

На российском fashion-рынке готовится крупнейшая сделка в его истории. Шведская Eastnine - основной владелец Melon Fashion Group (MFG), которая управляет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе. Пакет может стоить до 9 млрд руб., но найти покупателей на такой крупный актив будет непросто: продажи одежды и обуви в России сегодня не растут.


МАЙОРА ФСБ ОБВИНИЛИ В НАЛЕТЕ "ЕНОТОВ"
ВОЕННЫЙ СУД НЕ НАШЕЛ В ЕГО ДЕЙСТВИЯХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) обвинил майора ФСБ в организации преступного сообщества, совершившего серию нападений на фигурантов уголовного дела о махинациях с таможенными платежами. Показания на офицера дали пострадавшие, а также предполагаемые налетчики - бывшие члены региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как ЧВК "Е.Н.О.Т. корп."). Однако военный суд освободил майора из-под стражи, решив, что в уголовном деле чекиста не было события преступления.


ТУРИСТЫ БРОНИРУЮТ ФРОНТ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОЯВИЛИСЬ ТУРЫ В СИРИЮ

Спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Пока им удалось свозить в Сирию 50 человек при стоимости тура свыше 100 тыс. руб., а потенциальная аудитория путешественников может расшириться до десятков тысяч туристов.


ТАЙНА СВЯЗИ ОТКРОЕТСЯ ПРИСТАВАМ
НОВЫЙ ЗАКОН ОБЯЖЕТ ОПЕРАТОРОВ И БКИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ ФССП

Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас операторы отказываются раскрывать приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи. Запросы в БКИ позволят ФССП контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.


КРАБОЛОВЫ ИДУТ НА ВОСТОК
НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНТРАКТ НА ВОСЕМЬ СУДОВ

Дальневосточная рыбопромысловая компания "Антей" готова заказать минимум шесть краболовов за $90 млн на Находкинском судоремонтном заводе. Твердый контракт может быть заключен уже в декабре, обсуждается также опцион еще на два судна. Готовность "Антея" строить краболовы на Дальнем Востоке, в том числе для Северного бассейна, вызвана обещаниями государства компенсировать 20% стоимости судна. Эксперты скептически относятся к возможностям верфи построить восемь судов, отмечая, что в любом случае этот заказ станет крупнейшим для завода.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 19.11.2019
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