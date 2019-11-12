ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 19 ноября, в размере 63.7542 руб. против 63.8881 руб. на 16 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.11.19 - 63.8881 руб.

15.11.19 - 64.2101 руб.

14.11.19 - 64.2009 руб.

13.11.19 - 63.8530 руб.

12.11.19 - 63.9121 руб.











































































"AK&M" от 19.11.2019