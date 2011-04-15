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19/11/2019
09:30

Повтор! Объём промпроизводства в России в январе-октябре вырос на 2.7%

Объём промпроизводства в России в январе-октябре 2019 года вырос на 2.7%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

В октябре объём промпроизводства в России в годовом исчислении увеличился на 2.6%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.5%.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-октябре вырос на 3.4%, в октябре в годовом исчислении - на 0.9%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.1%.

В обрабатывающей промышленности производство в январе-октябре выросло на 2.4%, октябре в годовом исчислении - на 3.7%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.8%.


"AK&M" от 19.11.2019
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