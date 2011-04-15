Повтор! Объём промпроизводства в России в январе-октябре вырос на 2.7%

Объём промпроизводства в России в январе-октябре 2019 года вырос на 2.7%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В октябре объём промпроизводства в России в годовом исчислении увеличился на 2.6%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.5%.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-октябре вырос на 3.4%, в октябре в годовом исчислении - на 0.9%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.1%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-октябре выросло на 2.4%, октябре в годовом исчислении - на 3.7%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.8%.





"AK&M" от 19.11.2019