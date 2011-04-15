Повтор! Задолженность по зарплате в РФ за октябрь выросла на 3.3% до 2.639 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за октябрь 2019 года выросла на 3.3% и на 1 ноября составила 2.639 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1.375 млрд руб. (52.1%), в 2018 году - 605.4 млн руб. (23%), в 2017 году и ранее - 658 млн руб. (24.9%).



Задолженность по заработной плате на 1 ноября 2019 года имели менее 1% работников обследуемых организаций.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 45%; строительство - 16%; добыча полезных ископаемых - 12%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 8%; транспорт - 6%.







"AK&M" от 19.11.2019