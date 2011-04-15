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19/11/2019
10:39

Новые элементы торговой неопределенности нервируют рынок нефти

После новой волны вербальных интервенций со стороны Китая, на утренней сессии в понедельник котировки нефти пытались продолжить пятничный рост. Однако во второй половине Brent резко направилась вниз наряду с остальными высокодоходными активами, реагируя на очередной элемент неопределенности в торговом диалоге Вашингтона и Пекина. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.

В частности, Китай выразил пессимизм в отношении заключения промежуточной сделки, сославшись прежде всего на нежелание Трампа устранять торговые барьеры и отменять тарифы. На этом фоне участники рынка убеждаются во мнении, что несмотря на участившиеся заявления сторон о "скором заключении промежуточного соглашения", по факту существенных подвижек в переговорах нет.

Ранее инвесторы надеялись, что первая фаза сделки будет подписана в этом месяце. До конца ноября осталось меньше двух недель, а прогресса, который позволил бы говорить о реализации такого сценария, не наблюдается. И если в ближайшие дни не произойдет никаких прорывов, ликвидация длинных позиций на рынке нефти может приобрести более агрессивные очертания, что чревато возвращением Brent под отметку $60 за баррель.

Усугубить ситуацию может отраслевая статистика из США, если укажет на дальнейший рост запасов сырой нефти и рекордно высокие уровни добычи на сланцевых месторождениях. В краткосрочной перспективе Brent, которая не смогла отстоять уровень $63, может снова протестировать 100-дневную скользящую среднюю в районе $61.30 за баррель, если отношение инвесторов к риску не изменится в лучшую сторону.



"AK&M" от 19.11.2019
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