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19/11/2019
11:23

Рубль продемонстрировал снижение

Курс доллара 19 ноября составляет 63.75 руб. (+12.02 коп. к предыдущему значению), курс евро – 70.53 руб. (-13.39 коп. к предыдущему значению). Снижение цен на нефть повлияло на российскую валюту, которая продемонстрировала накануне небольшое снижение. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

В центре внимания рынка по-прежнему остаются новости относительно торговых переговоров между США и Китаем. В течение дня рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 63.5-64.5 руб., в паре с евро останется в диапазоне 70-71 руб.

Цена на нефть марки Brent накануне снизилась на 0.98% и составила $62.68 за баррель. Для стоимости "черного золота" в краткосрочной перспективе остается актуальным диапазон $61-63.



"AK&M" от 19.11.2019
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