ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 ноября в размере 70.6286 руб. против 70.5313 руб. на 19 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



19.11.19 - 70.5313 руб.

16.11.19 - 70.4111 руб.

15.11.19 - 70.6761 руб.

14.11.19 - 70.6724 руб.

13.11.19 - 70.4235 руб.













































































































































































































































"AK&M" от 19.11.2019