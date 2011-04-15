Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 ноября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 20 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3911
1 Азербайджанский манат 37.5909
100 Армянских драмов 13.3556
1 Белорусский рубль 31.2368
1 Болгарский лев 36.0972
1 Бразильский реал 15.1193
100 Венгерских форинтов 21.0427
1000 Вон Республики Корея 54.6179
10 Гонконгских долларов 81.4761
10 Датских крон 94.4799
1 Доллар США 63.7730
1 Евро 70.6286
100 Индийских рупий 88.7659
100 Казахстанских тенге 16.4671
1 Канадский доллар 48.2836
100 Киргизских сомов 91.1043
10 Китайских юаней 90.7969
1 Новый туркменский манат 18.2469
10 Норвежских крон 69.9657
1 Польский злотый 16.4461
1 Румынский лей 14.7783
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.7319
1 Сингапурский доллар 46.8643
10 Таджикских сомони 65.9650
1 Турецкая лира 11.1316
10000 Узбекских сумов 67.1228
10 Украинских гривен 26.3171
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.6371
10 Чешских крон 27.6014
10 Шведских крон 66.2659
1 Швейцарский франк 64.3977
10 Южноафриканских рэндов 43.2002
100 Японских иен 58.6715
"AK&M" от 19.11.2019