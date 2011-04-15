Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 ноября

Банк России установил на 20 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 43.3911

1 Азербайджанский манат 37.5909

100 Армянских драмов 13.3556

1 Белорусский рубль 31.2368

1 Болгарский лев 36.0972

1 Бразильский реал 15.1193

100 Венгерских форинтов 21.0427

1000 Вон Республики Корея 54.6179

10 Гонконгских долларов 81.4761

10 Датских крон 94.4799

1 Доллар США 63.7730

1 Евро 70.6286

100 Индийских рупий 88.7659

100 Казахстанских тенге 16.4671

1 Канадский доллар 48.2836

100 Киргизских сомов 91.1043

10 Китайских юаней 90.7969

1 Новый туркменский манат 18.2469

10 Норвежских крон 69.9657

1 Польский злотый 16.4461

1 Румынский лей 14.7783

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.7319

1 Сингапурский доллар 46.8643

10 Таджикских сомони 65.9650

1 Турецкая лира 11.1316

10000 Узбекских сумов 67.1228

10 Украинских гривен 26.3171

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.6371

10 Чешских крон 27.6014

10 Шведских крон 66.2659

1 Швейцарский франк 64.3977

10 Южноафриканских рэндов 43.2002

100 Японских иен 58.6715

"AK&M" от 19.11.2019