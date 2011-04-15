Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/11/2019
12:41

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 ноября

Банк России установил на 20 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.



1 Австралийский доллар 43.3911
1 Азербайджанский манат 37.5909
100 Армянских драмов 13.3556
1 Белорусский рубль 31.2368
1 Болгарский лев 36.0972
1 Бразильский реал 15.1193
100 Венгерских форинтов 21.0427
1000 Вон Республики Корея 54.6179
10 Гонконгских долларов 81.4761
10 Датских крон 94.4799
1 Доллар США 63.7730
1 Евро 70.6286
100 Индийских рупий 88.7659
100 Казахстанских тенге 16.4671
1 Канадский доллар 48.2836
100 Киргизских сомов 91.1043
10 Китайских юаней 90.7969
1 Новый туркменский манат 18.2469
10 Норвежских крон 69.9657
1 Польский злотый 16.4461
1 Румынский лей 14.7783
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.7319
1 Сингапурский доллар 46.8643
10 Таджикских сомони 65.9650
1 Турецкая лира 11.1316
10000 Узбекских сумов 67.1228
10 Украинских гривен 26.3171
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.6371
10 Чешских крон 27.6014
10 Шведских крон 66.2659
1 Швейцарский франк 64.3977
10 Южноафриканских рэндов 43.2002
100 Японских иен 58.6715

"AK&M" от 19.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100