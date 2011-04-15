Компания "Ингосстрах" и одна из крупнейших энергетических компаний Оренбургской области заключили договор корпоративного страхования сотрудников от несчастных случаев на период 2019-2020 гг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В соответствии с договором страховое покрытие включает такие риски, как потеря трудоспособности (инвалидность I, II, III группы) в результате несчастного случая, нетрудоспособность, уход из жизни.



Объём ответственности страховщика по договору - более 190 млн руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 19.11.2019