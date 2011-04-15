Первый замгендиректора РЖД А.Мишарин освобождён от должности

Первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин освобождён от должности по его просьбе в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении компании.



Его полномочия в качестве члена правления компании также прекращены.



А.Мишарин прошёл путь от электромеханика участка энергоснабжения Свердловской железной дороги до первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 19.11.2019