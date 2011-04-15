Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве, а также подписали обязывающие документы о партнёрстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой. Об этом говорится в сообщении банка.



Стороны планируют развивать цифровую экономику и продукты на базе искусственного интеллекта в России.



Одновременно Сбербанк подписал обязывающую документацию о приобретении 36% в АО "МФ Технологии", контролирующей 58.3% голосующих акций Mail.ru Group, у АО "Газпромбанк" (в размере 35%) и госкорпорации "Ростех" (в размере 1%) и становится равноправным партнёром в этой компании. Стоимость сделки составит 11.3 млрд руб. Стороны ожидают получения необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы. Акционерный состав "МФ Технологии" в результате сделки станет следующим: "МегаФон" - 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%. Закрытие сделки планируется до конца 2019 года.



Также Сбербанк и Mail.ru Group (MAIL) подписали обязывающие документы о создании ведущей российской платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды, анонсированной 25 июля 2019 года. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий до конца 2019 года.



Стороны получат равные доли в совместном предприятии; при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы. Помимо Delivery Club и "Ситимобил", в платформу войдут другие комплементарные сервисы в сфере еды и транспорта: сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее - FoodPlex), платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и другие.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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