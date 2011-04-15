Прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев выросла на 16.2% до 64.7 млрд руб.

Прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 16.2% до 64.7 млрд руб. с 55.7 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 9.5% до 753.8 млрд руб. с 688.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 21.2% до 105.9 млрд руб. с 87.4 млрд руб., операционная прибыль - на 20.9% до 77.1 млрд руб. с 63.8 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.3919% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль Группы Интер РАО за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла на 25.2% до 47.9 млрд руб. с 38.3 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 520.5 млрд руб. с 460.7 млрд руб., показатель EBITDA - на 31.5% до 78.1 млрд руб. с 59.4 млрд руб., операционная прибыль - на 32.9% до 47.9 млрд руб. с 38.3 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала на 45.2% до 7 млрд руб. с 12.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.7% до 40 млрд руб. с 35.2 млрд руб., валовая прибыль - на 29.8% до 14 млрд руб. с 10.8 млрд руб.





"AK&M" от 19.11.2019