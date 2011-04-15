"Аэроэкспресс" продлит маршрут от "Шереметьево" до Одинцова

Поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении начнут курсировать до Одинцова уже в ноябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, 40 пар поездов "Аэроэкспресс" соединят крупный подмосковный город и международный аэропорт. Интервал отправления сохранится прежний - каждые 30 минут. Маршрут аэроэкспрессов пройдёт, в том числе, через крупнейшие деловые кластеры Сколково и "Москва-Сити". На участке от Одинцова до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий посёлок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале.



С новым маршрутом пассажиры смогут добраться от инновационного центра Сколково до аэропорта "Шереметьево" без пересадок за 1 час 20 минут, от делового центра "Москва-Сити" - за час. По обновлённому маршруту будут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности и комфортности производства швейцарской компании Stadler.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за 10 месяцев 2019 года вырос на 9.2% до 42.828 млн по сравнению с годом ранее. За этот период было обеспечено выполнение 325.89 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 10.8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 9.2% и составил 22.925 млн, на внутренних воздушных линиях - на 14.2% до 19.904 млн.



Количество обслуженных пассажиров в октябре 2019 года выросло на 5.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4.292 млн. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7% и составил 2.355 млн, на внутренних - на 3.8% до 1.938 млн.



"AK&M" от 19.11.2019