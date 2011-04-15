Россельхозбанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка

АО "Россельхозбанк" приступил к приёму заявлений о выплате возмещения по вкладам ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" на основании Агентского договора с Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на осуществление выплат страхового возмещения вкладчикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесённым в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям в связи с наступлением страхового случая.



Возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1400000 руб. в совокупности.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 19.11.2019