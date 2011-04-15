Госдума приняла закон, изменяющий порядок финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования

Госдума приняла в третьем чтении закон, изменяющий порядок финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



С 2020 года все расходы на высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую из федбюджета.



Кроме того, документом предоставляются в 2020–2022 годах межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС, которые пойдут на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения.



Порядок и условия предоставления трансфертов, включая определение порядка осуществления денежных выплат и их размера, устанавливаются Правительством РФ.



Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

"AK&M" от 19.11.2019