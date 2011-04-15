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19/11/2019
14:30

Банк России на 20 ноября повысил курс евро к рублю почти на 10 копеек до 70.6286 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 63.7730 руб.

Банк России на 20 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 10 копеек до 70.6286 руб. с 70.5313 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 63.7730 руб. с 63.7542 руб. 19 ноября.

Стоимость бивалютной корзины на 20 ноября увеличилась более чем на 5 копеек (+0.08%) до 66.8581 руб. с 66.8039 руб. 19 ноября.

"AK&M" от 19.11.2019
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