ЦБ объявил учётную цену золота на 20 ноября - 3003.55 руб./г против 2989.35 руб./г на 19 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 20 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3003.55 руб./грамм
Серебро: - 34.44 руб./грамм
Платина: - 1835.06 руб./грамм
Палладий: - 3528.65 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
13.11 14.11 15.11 16.11 19.11
Золото 2987.00 3020.71 3029.82 3010.41 2989.35
Серебро 34.65 34.54 34.99 34.99 34.58
Платина 1802.46 1804.03 1806.35 1799.35 1807.87
Палладий 3492.02 3539.94 3573.48 3557.61 3509.16