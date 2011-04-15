Оренбургские предприятия группы "Газпром" перечислили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 66.1 млрд руб.

Оренбургские предприятия группы "Газпром" за 10 месяцев 2019 года перечислили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 66.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром Добыча Оренбург".



Это на 5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Консолидированный бюджет Оренбургской области пополнился на 11.4 млрд руб.



"Газпром Добыча Оренбург в январе-октябре 2019 года перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 21.3 млрд руб., что на 0.9 млрд руб. больше суммы платежей в аналогичном периоде прошлого года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.











"AK&M" от 19.11.2019