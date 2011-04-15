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19/11/2019
15:49

"Газпром нефть" за 9 месяцев нарастила производство инновационных битумов на 19%

Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" по итогам 9 месяцев 2019 года реализовал свыше 196 тыс. т модифицированных вяжущих и битумопроизводных, увеличив результат аналогичного периода 2018 года на 19%. Об этом говорится в сообщении компании.

Общий объём реализации битумной продукции с января по сентябрь составил 2 млн т.

В рамках стратегии развития битумного бизнеса "Газпром нефть" расширяет ассортимент вяжущих и географию реализации готовой продукции. В настоящий момент компания осуществляет поставки 189 видов битумных материалов в 85 регионов России, а также 56 стран Европы, Южной Америки, Африки и Азии. Продукция "Газпром нефти" применяется в строительстве и обслуживании автомобильных дорог, аэродромной инфраструктуры, мостов, эстакад, объектов ЖКХ и метрополитена. Рецептуры битумных материалов разрабатываются с учетом транспортных особенностей каждого объекта и уникальных климатических условий эксплуатации.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.


"AK&M" от 19.11.2019
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