Московская Биржа подписала меморандум о взаимопонимании с китайской валютной торговой площадкой CFETS

Московская Биржа подписала меморандум о взаимопонимании с китайской валютной торговой площадкой China Foreign Exchange Trade System (CFETS), направленный на укрепление сотрудничества и повышение ликвидности пары "китайский юань – российский рубль" на Московской Бирже и CFETS. С этой целью уже созданная рабочая группа определит возможности взаимодействия и унификации процессов торговли в соответствии с регуляторными требованиями России и Китая. Об этом говорится в сообщении биржи.



Московская Биржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с Банком Китая (Bank of China – BOC), Торгово-промышленным банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC), Шанхайской фондовой биржей (Shanghai Stock Exchange – SSE), Китайской фьючерсной биржей (China Financial Futures Exchange – CFFEX), Даляньской товарной биржей (Dalian Commodity Exchange – DCE), Шанхайской биржей золота (Shanghai Gold Exchange – SGE), Шэньчжэньской фондовой биржей (Shenzhen Stock Exchange – SZSE), Товарной биржей Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE), крупнейшими китайскими брокерами CITIC Securities и Galaxy Securities, а также с дочерней компанией Шанхайской фондовой биржи SSE InfoNet по распространению рыночных данных Московской Биржи на территории Китая.



China Foreign Exchange Trade System (CFETS) занимается развитием крупнейшей глобальной торговой платформы и ценового центра для китайского юаня и связанных валютных продуктов. CFETS оказывает услуги по выпуску продуктов для межбанковского валютного рынка, денежного рынка и рынка облигаций, организации торгов на этих рынках, посттрейдинговому и информационному обслуживанию, созданию рыночных индикаторов и обучению. Компания содействует в реализации денежно-кредитной политики Народного банка Китая и инициатив саморегулируемых организаций. CFETS рассчитывает и публикует значения рыночных индикаторов, включая Центральную паритетную ставку для юаня (RMB Central Parity Rate), Шанхайскую межбанковскую ставку предложения (Shanghai Interbank Offered Rate – Shibor), индекс CFETS RMB, ставку по кредитам для первоклассных заёмщиков (Loan Prime Rate – LPR), справочную ставку RMB Reference Rate, индексы облигаций, кривые доходности и пр.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



"AK&M" от 19.11.2019