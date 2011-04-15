ЛУКОЙЛ построил скважину на месторождении имени В.Филановского

ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило строительство первой скважины на третьей очереди месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море. Бурение осуществлялось на блок-кондукторе (мини-платформа) с самоподъемной плавучей буровой установки "Нептун". Об этом говорится в сообщении компании.



Скважина является добывающей, двуствольной, с интеллектуальным заканчиванием (TAML-5). Глубина проходки по основному стволу - 3235 м, по боковому - 3261 м. Плановый дебит скважины по нефти - 1838 т нефти в сутки.



Добываемая нефть подаётся на центральную технологическую платформу первой очереди месторождения по подводному трубопроводу. Реализация третьей очереди освоения месторождения имени В.Филановского направлена на вовлечение в разработку его западной части и поддержание добычи на проектном уровне 6 млн тонн нефти в год. Работа блок-кондуктора практически полностью автоматизирована при минимальном участии персонала.



Эксплуатационное бурение также продолжается на первой очереди месторождения. Проведена зарезка боковых стволов на двух действующих скважинах.



Месторождение им. В.Филановского введено в эксплуатацию в 2016 году. Вторая очередь месторождения введена в промышленную эксплуатацию в 2018 году. Все морские объекты на месторождениях Компании на Каспии построены на российских верфях. Проекты работают по принципу "нулевого сброса" - все виды промышленных и бытовых отходов вывозятся с объектов на берег и утилизируются.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.





"AK&M" от 19.11.2019