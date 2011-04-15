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19/11/2019
16:32

Банк "Зенит" совместно с Mastercard, Альфа-Банк и ИКЕА запустил проект по предоставлению рассрочки на оплату товаров и услуг

Банк "Зенит" совместно с Mastercard, Альфа-Банк и ИКЕА запустил проект по предоставлению рассрочки на оплату товаров и услуг. Об этом говорится в сообщении банка.

Презентация первой проведённой транзакции, совершённой в интернет-магазине ИКЕА с использованием платформы, прошла на VII Национальном платёжном форуме России "Платёжный ландшафт-2024".

На первом этапе действие программы распространяется на покупки в интернете.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).

"AK&M" от 19.11.2019
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